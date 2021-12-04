«Бессмертный полк» сохранит онлайн-формат

Онлайн-формат «Бессмертного полка» сохранится. Такое решение принято, чтобы к мероприятию могли присоединиться те, кто не может участвовать очно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Елену Цунаеву.

Парламентарий уточнила, что сейчас прорабатываются все детали мероприятия.

«„Бессмертный полк“ онлайн — это такой формат, который стал возможным благодаря работе всех вместе, не только нашего общероссийского движения „Бессмертный полк России“, но и очень многих организаций», — рассказал она и уточнила, что в помощи принимали участие крупные IT-компании.

В результате к нему смогут присоединиться те, кто не сможет присутствовать на шествии лично. Цунаева добавила, что, к сожалению, атмосферу мероприятия в этом случае почувствовать не удастся.

Она выразила надежду, что онлайн-формат сохранится и в будущем, после пандемии.

Ранее Аллею «Бессмертного полка» открыли в Комсомольском парке в Луховицах. На стендах аллеи — фотографии летчиков, танкистов, рядовых солдат, медсестер и тружеников тыла. Это все жители Луховиц, которые ушли на фронт. Таких людей было около 20 тысяч, пока удалось собрать только 200 фотографий.