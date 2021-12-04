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    04 декабря 2021, 13:57

    «Бессмертный полк» сохранит онлайн-формат

    Дарья Морозова

    Онлайн-формат «Бессмертного полка» сохранится. Такое решение принято, чтобы к мероприятию могли присоединиться те, кто не может участвовать очно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Елену Цунаеву.

    «Бессмертный полк» сохранит онлайн-формат

    Парламентарий уточнила, что сейчас прорабатываются все детали мероприятия.

    «„Бессмертный полк“ онлайн — это такой формат, который стал возможным благодаря работе всех вместе, не только нашего общероссийского движения „Бессмертный полк России“, но и очень многих организаций», — рассказал она и уточнила, что в помощи принимали участие крупные IT-компании.

    В результате к нему смогут присоединиться те, кто не сможет присутствовать на шествии лично. Цунаева добавила, что, к сожалению, атмосферу мероприятия в этом случае почувствовать не удастся.

    Она выразила надежду, что онлайн-формат сохранится и в будущем, после пандемии.

    Ранее Аллею «Бессмертного полка» открыли в Комсомольском парке в Луховицах. На стендах аллеи — фотографии летчиков, танкистов, рядовых солдат, медсестер и тружеников тыла. Это все жители Луховиц, которые ушли на фронт. Таких людей было около 20 тысяч, пока удалось собрать только 200 фотографий.