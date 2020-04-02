«Бессмертный полк» предложили организовать в онлайн-формате

«Вполне вероятно, что 9 мая „Бессмертного полка“ в привычном виде уличных шествий с портретами в этом году не будет, но есть несколько вариантов. Это можно устроить в виде флешмоба, когда люди на камеру смартфона будут записывать короткий рассказ про своего ветерана и выкладывать в социальные сети вместе с фотографией. Также люди могут перепостить в социальные сети страницы, которые открывают у нас на сайте. Возможно, кто-то еще будет менять аватарки на изображение своих ветеранов и предков, возможно, еще появятся какие-то брендированные рамочки», — отметил Лапенков.

По его словам, финальное решение о формате еще предстоит принять.

«Очевидно, что ситуация с пандемией коронавируса складывается, мягко говоря, тревожная. Вопрос — будут ли и надо ли проводить массовые мероприятия, даже если к 9 мая пандемия пойдет на спад. Огромное число людей на улицах может спровоцировать новую волну заражений», — пояснил сопредседатель.