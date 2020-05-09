«Бессмертный полк онлайн» в разгаре. Трансляция не завершится 9 мая

В этом году шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии заменили на онлайн. Такой формат поддержали многие. К утру 9 мая количество заявок приблизилось к трем миллионам, рассказал «360» глава штаба регионального отделения проекта в Московской области Валерий Анисимов.

«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, в Подмосковье достойно отмечают этот великолепный праздник. Главным событием дня является акция „Бессмертный полк“. В этом году онлайн-платформа организована за 1,5 недели, но несмотря на это, акция проходит успешно. На сайте уже зарегистрировано более 2,7 миллиона человек», — рассказал Анисимов.

«Каждому участнику направили сообщение на электронную почту со временем, когда он сможет увидеть своего героя. Трансляция не завершится 9 мая. Она будет идти до тех пор, пока в шествии не пройдут все ветераны, которые были зарегистрированы. Также у жителей будет возможность отмотать запись», — поделился подмосковный организатор «Бессмертного полка».

Он подчеркнул, что интерес к новому формату проекта невероятный — с апреля на горячую линию «Бессмертного полка» поступило порядка 40 тысяч звонков, из них 23 тысячи — накануне 9 мая.

Прием заявок остановлен в 15:00 9 мая.