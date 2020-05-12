«Бессмертный полк онлайн» передаст данные тех, кто присылал фото нацистов

Некоторые пользователи направляли фото нацистов для участия в акции «Бессмертный полк». Организаторы мероприятия передадут в Следственный комитет данные об этих гражданах.

В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. «Волонтеры Победы» занимались модерацией заявок, которые поступали на участие в акции, пишет РИА «Новости».

Как сообщила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, среди заявок зафиксированы случаи, оскорбляющие подвиг советского народа. Например, вместо фотографий ветеранов некоторые граждане направляли портреты идеологов, офицеров и вождей нацистской Германии. Часть заявок поступала с «переодетыми» через Photoshop немецкими офицерами в советскую военную форму.

«Все 646 IP-адресов, с которых пришли фотографии офицеров нацисткой Германии на „Бессмертный полк онлайн“, будут переданы организаторами в Следственный комитет», — рассказала Амельченкова.

Она отметила, что такие поступки еще раз подтверждают важность формирования «уважительного отношения к исторической памяти». Амельченкова добавила, что «государство видит необходимость отражения этой ценности в главном законе страны».

В этом году количество заявок в «Бессмертном полку онлайн» приблизилось к трем миллионам. С апреля на горячую линию «Бессмертного полка» поступило около 40 тысяч звонков, из них 23 тысячи — накануне 9 мая.