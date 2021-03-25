«Бессмертный полк» может пройти в очном формате в этом году

В этом году акция «Бессмертный полк» может состояться в очном режиме. Но онлайн-формат тоже не исключен. Окончательное решение будет принято в мае исходя из эпидемической обстановки. Об этом рассказал руководитель исполкома движения Артем Хуторской.

«Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что к запуску практически готов проект «Бессмертный полк онлайн». Также организаторы готовят акцию к обычному формату шествия по улицам и площадям. Акция состоится при любой ситуации с коронавирусом. В прошлом году «Бессмертный полк» сделали виртуальным из-за пандемии.

В четверг источник РБК рассказал, что московская мэрия планирует снять ограничения на массовые мероприятия в конце апреля. Он также добавил, что по графику 26 апреля должен быть уличный фестиваль «Пасхальный дар», который, скорее всего, пройдет в традиционном формате.