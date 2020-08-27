«Бессмертный полк» может пройти в двух форматах в следующем году

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году может пройти сразу в двух форматах — онлайн и офлайн. В этот раз ее пришлось провести дистанционно из-за пандемии коронавируса в стране.

Об этом РИА «Новости» рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Будут использованы новые форматы. Надеюсь, что все состоится офлайн, но и ту историю, которая была в онлайне, тоже использовать… Мы для себя в центральном штабе „Бессмертного полка“ будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории», — пояснила она.

Цунаева отметила, что проведение акции в онлайн-формате позволяет выстроить в один строй всех защитников Отечества — даже тех, чьи потомки перебрались за границу. По ее словам это очень трогательная и правильная история.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году акция «Бессмертный полк» прошла в режиме онлайн. Каждый желающий мог отправить фото своего родственника, который был защитником Отечества, на сайт одной из площадок-партнеров. 9 мая более чем 200 медиаэкранов страны показали эти снимки. Кроме того, их транслировал online-кинотеатр ОККО и портал «Бессмертного полка России».

Изначально Владимир Путин перенес традиционное шествие на более поздний срок, однако в июле он заявил, что врачи рекомендуют не проводить его из-за риска заражения коронавирусной инфекцией. Глава государства подчеркнул, что шествие «придется перенести мероприятие на следующий год».