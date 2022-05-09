Путин с портретом отца принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном шествии «Бессмертного полка» в Москве. Глава государства вместе с другими участниками акции прошел по Красной площади, неся в руках портрет своего отца.

Ранее президент рассказывал, что его отец Владимир Спиридонович Путин пошел на фронт, воевал и был тяжело ранен на Невском пятачке. Там советские военные удерживали плацдарм, который имел стратегическое значение для прорыва блокады Ленинграда.

Мать президента пережила блокаду, а его старший брат скончался от дифтерии в 1942 году. Путин родился через семь лет после Победы.