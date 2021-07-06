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    06 июля 2021, 20:26

    «Бессмертие — моя цель». 11-летний мальчик из Бельгии стал бакалавром физики

    Арина Бобкова

    Лоран Симонс из Бельгии защитил степень бакалавра в в Антверпенском университете в возрасте 11-ти лет. На это вундеркинду понадобился всего один год, сообщило PsychNewsDaily.

    Мальчик отметил, что его любовь к классической механике и квантовой физике возникла в апреле 2020 года. С тех пор он начал посвящать свое время занятиям, передал сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Мальчик наделен фотографической памятью и огромным IQ — 145. Обычно подобные показатели встречаются у гениев и лауреатов Нобелевской премии. Теперь парень поставил перед собой новую цель — стать магистром физики. Одновременно с этим Лоран планирует работать над докторской диссертацией.

    «Это первый шаг к моей цели по замене органов механическими. Бессмертие — моя цель», — заявил ребенок.

    Родители Лорана являются врачами. Именно поэтому в дальнейшем мальчик также планирует изучать медицину.

    Мальчик начал учиться в старших классах в возрасте шести лет. Ему удалось закончить учебу за 18 месяцев. Школьный аттестат был у мальчика на руках в восемь.