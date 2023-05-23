Общество 23 мая 2023, 06:03 Бессменный председатель заксобрания Омской области умер Умер председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский РИА «Новости»

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Председатель законодательного собрания Омской области всех созывов Владимир Варнавский умер на 76-м году жизни. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Хоценко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал он.

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Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о карьере Владимира Варнавского. В 16 лет он начал работать учеником фрезеровщика, а спустя многие годы занял пост председателя регионального парламента семь раз — возглавил все его созывы. Владимир Варнавский руководил делегациями России в Палате регионов Совета Европы и Конгрессе местных и региональных властей.

От имени жителей Омской области Виталий Хоценко и Сергей Шелест выразили соболезнования близким усопшего.