Бессимптомных носителей коронавируса стало больше в Москве

С каждым днем в столице становится все больше людей, которые переносят COVID-19 без каких-либо симптомов. Количество таких жителей выросло уже до 60%.

«Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня 60% заболевших — бессимптомные вирусоносители. И главная задача состоит в их изоляции с целью минимизации распространения инфекции», — сообщает оперативный штаб.

Каждый день подтверждается около 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Как пояснили в оперштабе, это связано с тем, что медики проводят все больше тестов на выявление инфекции. Качество диагностики повышается. Пациента считают зараженным уже после получения положительного результата первого теста.

«Если раньше по итогам повторного тестирования процент подтверждений в референс-центре положительных анализов составлял порядка 40%, то сейчас этот показатель достигает 77%», — отмечается в сообщении.

По данным на 18 апреля, 36 793 случая заболевания COVID-19 диагностировали в России. Сейчас полностью вылечившихся насчитывается 3057 человек. Скончались в больницах 313 пациентов.