Бессараб усомнилась в возможности замораживать цены на цветы перед 1 сентября

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала идею замораживать цены на популярные сорта цветов перед 1 сентября. Реализовать ее будет трудно.

«Я пока с трудом себе представляю, каким образом этого удастся достичь, потому что рынок сегодня — это свободная торговля, свободная конкуренция. И, конечно, традиционно в этот день повышаются цены — так было всегда», — пояснила депутат.

Она добавила, что сама по себе идея хорошая и люди были бы ей рады, ведь все любят традицию дарить педагогам цветы в начале учебного года, а ее несколько омрачает тот факт, что продавцы поднимают цены в этот период.

Ранее замораживать ценник на популярные «школьные» сорта цветов в период с конца августа до середины сентября предложил зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.