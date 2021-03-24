Член комитета Госдумы по труду Светлана Викторовна Бессараб рассказала о малоизвестных льготах для пенсионеров России. Например, гражданам после 80 лет положено повышение фиксированной части выплаты к страховой пенсии на 100%, написал «ФедералПресс».

«Предпенсионеры и пенсионеры имеют право на налоговые вычеты по имуществу, льготы по уплате налогов на имущество. Так пенсионеры имеют право не уплачивать налоги на один из объектов недвижимости», — отметила депутат.

Помимо прочего, пожилые люди имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте города и на пригородных поездах. Еще пенсионерам доступно бесплатное протезирование. Участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий могут получить лекарственные препараты и отправиться в санаторий за счет государства.

Бессараб добавила, что после 70 лет гражданам предоставляются льготы по оплате коммуналки и капитального ремонта.