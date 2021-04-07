Бессараб прокомментировала изменения в паспортах россиян

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала информацию о том, что россиянам не придется менять паспорта, если в последнюю страницу разрешат вносить изменения. Об этом сообщил RT.

Она выразила мнение, что это хорошая инициатива.

«Я думаю, это было бы избыточной нормой, если бы граждан России вынудили менять паспорта, только чтобы разместить памятку в паспорта…», — считает она.

Также Бессараб напомнила, что весь мир переходит на электронные паспорта, что не обойдет и Россию.