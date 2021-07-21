Бессараб призвала урегулировать вопрос с детскими пособиями

В Госдуме призвали урегулировать вопрос с начислением детских пособий для тех родителей, которые получают алименты. С такой просьбой член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом сообщил RT.

Парламентарий пояснила, что в постановлении, которое приняли с 1 июля, указано, что право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет имеет родитель, который получает алименты по решению суда. А тот, кто имеет лишь нотариально заверенное алиментное соглашение, лишается такой выплаты. Бессараб добавила, что к ней обращаются родители с просьбой урегулировать этот вопрос.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит более 46,6 миллиарда рублей на новые пособия. Их смогут получать женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, а также те, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет в одиночку.