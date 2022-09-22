Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами | 360°

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Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею, предложенную премьер-министром Михаилом Мишустиным, о введении универсального пособия для семей с низкими доходами с 1 января. Об этом написал RT.

Политик отметила, что необходимо выравнять все категории, которым оказывается соцподдержка.

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«Можно предположить, что одним группам семей с детьми определенного возраста требуется большая сумма средств для, например, подготовки к школе, а другим — меньшая. Поэтому я думаю, необходимо привести всю практику назначения мер социальной поддержки к какому-то единому знаменателю», — сообщила Бессараб.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что универсальное пособие будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Кроме того, его будут назначать нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

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