Бессараб поддержала инициативу о введении универсального пособия для семей с низкими доходами | 360°

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Эксклюзив
23 сентября 2022, 19:17
Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11 этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло
Здоровье
23 сентября 2022, 19:14
Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы
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Здоровье
23 сентября 2022, 19:10
Названы пять устаревших советов по питанию
Подмосковье
23 сентября 2022, 19:09
Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года
Спецоперация
23 сентября 2022, 19:08
Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России
Криминал
23 сентября 2022, 19:08
Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств
Спецоперация
23 сентября 2022, 19:07
Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников
Мир
23 сентября 2022, 19:00
Новые санкции сыграют против Европы. Российская экономика уже закалилась
Подмосковье
23 сентября 2022, 18:58
Новые врачи, оборудование и возможности появились в больнице Электроуглей