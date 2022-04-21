Бессараб поддержала идею увековечить память погибших российских военных в Донбассе

Президент России Владимир Путин предложил увековечить память российских военнослужащих, погибших в Донбассе. Его идею поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, написал RT.

По ее словам, сейчас Запад пытается всеми силами «задушить» память о героических подвигах российских солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны.

«У нас уже наработана хорошая практика по работе с молодежью, по работе библиотек. Сегодня проводятся специальные акции по поддержанию памяти, по развитию патриотизма на примере подвигов героев Великой Отечественной войны. И сегодня мы уже начинаем рассказывать детям о том подвиге, который ежедневно совершают наши солдаты и офицеры в Донбассе», — сообщила она.

Политик добавила, что в России есть хорошая традиция называть именами героев улицы и школы, а также рассказывать об их подвигах в книгах.