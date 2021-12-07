Бессараб поддержала идею компенсировать пенсионерам высокую инфляцию

Депутат Светлана Бессараб поддержала идею главы Минтруда Антона Котяков о дополнительных выплатах пенсионерам из-за высокой инфляции. Об этом сообщил RT.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение повысить доходы старшего поколения.

«В 2021 году, как мы помним, была произведена единовременная выплата пенсионерам с целью нивелирования того уровня инфляции, который был показан по результатам полугодия 2021 года, и мы видим, что реальный уровень инфляции превышал ожидаемый», — рассказал Бессараб.

Она уточнил, что правительство разработает меры поддержки, «чтобы понять реальные доходы этой части населения».