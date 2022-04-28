Бессараб оценила предложение Милонова увеличить выплаты для ветеранов ВОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею депутата Виталия Милонова увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов Великой Отечественной войны в два раза. Об этом написал RT.

«Думаю, нужно в обязательном порядке обеспечить всем необходимым наших ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе тружеников тыла и непосредственных участников военных действий. Это не вызывает вообще никаких сомнений», — сообщила депутат.

Бессараб подчеркнула, что при разработке и подготовке подобных мер необходимо указать источник выделения средств.