Общество 21 февраля 2023, 14:26 Бессараб оценила новый порядок прохождения реабилитации после получения производственной травмы

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Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Парламентской газетой» прокомментировала новый порядок прохождения реабилитации после получения работникам производственной травмы.

В постановлении о страховых выплатах, которое вступает в силу 21 февраля, говорится, что расходы на медицинскую реабилитацию в случае получения травмы на работе подлежат оплате из Фонда соцстрахования.

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Работник сможет получить восстановление в любой российской клинике, имеющей лицензию.

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«Это в первую очередь возможность выбора для людей. Важно, что по рекомендации врача можно будет подобрать именно ту клинику, где оказывают нужную программу реабилитации в конкретном случае», — сказала Бессараб.

Минздрав утвердит порядок прохождения реабилитации по согласованию с Минтрудом.

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