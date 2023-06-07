07 июня 2023, 13:25
Бессараб оценила идею ввести единые правила для предоставления отсрочки платежа за обучение в вузах
Депутат Госдумы Бессараб: данная мера регулирования была бы избыточной
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение своего коллеги, депутата Василия Власова ввести единые правила отсрочки платежа за обучение в вузе. Ее слова передал RT.
Бессараб считает, что введение единых правил — это избыточная мера.
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«Мы понимаем, что те платные места, предоставленные вузом, обеспечивают дополнительные заработные платы преподавателей, обеспечивают деятельность хозяйственного субъекта», — добавила Бессараб.
Если это правило урегулировать законодательно, то каждый студент захочет воспользоваться данной преференцией, заключила политик.
Вузы
Госдума РФ
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