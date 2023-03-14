Общество 14 марта 2023, 16:18 Бессараб оценила идею Волынец разработать регламент уведомления пациентки о беременности

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала предложение основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец разработать регламента уведомления пациентки о беременности хорошим, но недостаточно проработанным. Об этом написал RT.

Как заметила депутат, многое из того, что сказала детский омбудсмен, уже проводится в России.

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«Многое из того, что предлагается в инициативе сегодня, уже проводится, но совершенно разными структурами», — сказала Светлана Бессараб.

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Бессараб посоветовала делать упор на тех женщин, кто сомневается в необходимости сохранения беременности. В этом случае она предлагает работать не с врачами, а с психологами, которые помогут беременной разобраться в себе.