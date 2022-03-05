Бессараб оценила идею увеличить маткапитал на детей участников операции на Украине

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил повысить маткапитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в спецоперации на Украине. Его инициативу прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, написал RT.

По словам депутата, идея является хорошей, однако выполнять ее лучше всего не через маткапитал, а с помощью дополнительных выплат военнослужащим.

«Это в любом случае должно быть сделано, но, наверное, не через материнский капитал, а дополнительными выплатами для семей военнослужащих», — пояснила Бессараб.

Депутат добавила, что сейчас семьи военнослужащих переживают сложное время. Их поддержка является одной из задач государства.