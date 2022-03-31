Бессараб оценила идею поддержать возвращающихся в Россию бизнесменов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею поддержать бизнесменов, которые решили вернуться в Россию. Об этом написал RT.

«Что же касается тех, кто решил вернуться, — добро пожаловать! Мы всегда рады тем, кто действительно приходит и приносит свои идеи, воплощает их на нашей территории во благо и клиентов, и бюджета Российской Федерации», — сообщила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что необходимо поддерживать всех представителей бизнеса в равной мере.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проработать механизмы поддержки для возвращающихся в Россию представителей малого и среднего бизнеса. Копию письма он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.