21 ноября 2022, 16:27
Бессараб объяснила, что грозит работодателям в случае невыплаты зарплат
Депутат Бессараб: в случае задержки зарплаты можно обратиться в Роструд
Член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб в беседе с «Парламентской газетой» объяснила, что грозит работодателям, оставляющим своих подчиненных без средств к существованию.
По словам парламентария, в случае нарушения работодателями требований трудового законодательства, сотрудники могут обратиться в прокуратуру или в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд). Для этого достаточно написать жалобу, где будут стоять подписи 10-ти работников.
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«Работают межведомственные комиссии в регионах по этому вопросу, активно действует прокуратура. Очень важно дать возможность трудовым инспекторам осуществлять внеплановые проверки», — отметила Бессараб.
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Россиянам напомнили, что записаться на прием в государственную инспекцию труда можно через сайт «Онлайнинспекция.рф».
Работа
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