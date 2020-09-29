Безнадзорных лошадей станут отправлять на «штрафстоянки» в Якутске

«Ситуация, с которой горожане сталкиваются последние годы, — это главным образом результат снижения ответственности коневодов. Со своей стороны они жалуются, что лошади без надзора разгуливают по городу, потому что нет свободных мест для выпаса», — приводит сайт слова главы Якутска Сарданы Авксентьевой.

Бродячие лошади, которые пасутся в городской черте, едят из мусорок, разбрасывают отходы и портят озеленение. Они опасны как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Авксентьева поручила создать специальные «штрафстоянки» для лошадей в селах Тулагино и Хатассы. За неправильное содержание животных хозяев ранее штрафовали на три тысячи за табун. Теперь такую сумму придется заплатить за каждую лошадь.

Все поручения главы города по этому вопросу, которые она дала во время тематического совещания в окружной администрации, скоро воплотят в жизнь.