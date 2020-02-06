«Просто беспрецедентная выходка. Это в чистом виде нарушает все международные нормы и обязательства, которые брала на себя компания Samsung», — возмутился законодатель.

По его мнению, это демонстрирует, как увлечение глобальными технологиями может обернуться боком. Сегодня таким образом решаются бизнес-проблемы, а завтра под давлением того же Вашингтона какая-нибудь другая фирма может заблокировать всю вашу технику и она превратиться, по словам Милонова, в электронные кирпичи.