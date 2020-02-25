«Беспредельщики-отморозки за языком не следят». Житель Подольска подрался с охранником на глазах у полиции и толпы

Драка у ресторана в Подольске началась из-за гардеробщика. Он отказался впускать посетителей после того, как они покурили.

«Мы часа три сидели, никому не мешали. Была маленькая стычка на улице, не в клубе это было. Я не знаю, что там он увидел. Того парня, который до нас докопался на улице, охранники сами вырубили. Всю драку спровоцировал гардеробщик. На основании чего нас обратно не пускали? Нас пустили, дали деньги потратить, а потом обратно нас не пускали», — сказал Артур Селимов «360».

По его словам, он и его друзья просидели в ресторане несколько часов, заплатили по счету, но хотели остаться в заведении еще. Поэтому они вышли покурить, но на обратной дороге им преградил путь старик-гардеробщик. Когда молодые люди решили понять, почему к ним так несправедливо отнеслись, пришли охранники.

«Там не охрана, а беспредельщики-отморозки. За языком вообще не следят. Окружили меня вшестером, говорят: „Ты бессмертный, что ли“. Вот ответили за разговор», — объяснил Селимов.

Теперь он едет в отдел полиции в Подольск. Селимов уверен, что вечеринка в ресторане закончится для него делом о хулиганстве.

«Я сейчас еду в отдел, чтобы помочь сотрудникам полиции. Я за себя вообще не переживаю», — добавил Селимов.

Видео с дракой опубликовал Telegram-канал Mash. Конфликт, который закончился настоящим поединком без правил, произошел возле ресторана «Остров сокровищ» в Подольске. Один из мужчин — охранник ресторана, другой — посетитель. На кадрах видно и сотрудников полиции, они, как и толпа, решили в стороне понаблюдать за исходом поединка.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области после появления видео объявили о проведении проверки.