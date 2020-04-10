«Этого терпеть никто не будет. Это полный беспредел. Какой-то упырь, простите за грубое слово, считает, что он вправе распоряжаться такими вещами», — возмутился парламентарий.

Он подчеркнул, что этот памятник очень дорог России, поскольку он символизирует освобождение Праги советскими солдатами.

Джабаров напомнил, что президент Чехии Милош Земан был против сноса, но он не руководит исполнительной властью в стране. По мнению сенатора, того, кто виноват в демонтаже памятника, надо объявить в розыск или судить заочно.

«Он совершил святотатство», — обозначил собеседник информагентства.