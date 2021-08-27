Бесплатным интернетом предложили обеспечить студентов очного отделения

Студентам-очникам нужно предоставить бесплатный доступ в интернет на весь период учебы в средне-специальных и высших учебных заведениях. С такой инициативой обратился руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Об этом написал RT.

Он пояснил, что с помощью выхода в интернет учащиеся смогут получить доступ к нужной литературе, научным статьям и различным лекциям в онлайн-формате. Все это существенно дополнит их знания, необходимые в будущей деятельности.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в сеть интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования», — говорится в письме.