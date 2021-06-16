Бесплатный участок земли можно будет получить на Ямале

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает бесплатную выдачу земельных участков в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

«Земельные наделы в арктических территориях могут начать раздавать в упрощенном порядке уже с начала августа текущего года», — цитирует пресс-службу регионального правительства «ФедералПресс».

По данным издания, первые шесть месяцев землю будут выделять лишь местным жителям. Через пять лет участок можно будет оформить в собственность или аренду, если он не будет простаивать.