Бесплатный роуминг в 130 странах от МегаФона при бронировании жилья на Booking.com

Абоненты российского оператора МегаФон смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях в 130 странах. Для этого необходимо забронировать номер в отеле на Booking.com. В акции участвует большой перечень гостиниц.

«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники — особое время, когда быть на связи с родными и близкими главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Сейчас к проекту МегаФона подключилось порядка одного миллиона отелей. Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг (страница в сети, на которой описывается продукт или услуга) на booking.com. На лендинге содержатся предложения только от тех отелей, которые подключены к проекту. Это отели, в которых есть возможность выбрать предоплату.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно забронировать и оплатить отель, при этом указав номер телефона, которым вы будете пользоваться в поездке.

«Мы рады в партнерстве с МегаФон сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок», — сказал Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам.

Он добавил, что компания ставит своей главной задачей устранение любых неудобств клиентов.

«Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом», — заключил Рипси Банкуриан.

Предложением можно будет воспользоваться в течение всего 2020 года, а если сотрудничество будет продлено, то и дольше.

В рамках акции абонент каждый день будет получать целый час бесплатного общения и 1Гб интернета.