Бесплатный прокат инвалидных кресел и ходунков для детей открыли в Воронеже

Бесплатный прокат технических средств реабилитации для детей открыли в Воронеже. Соцпроект «Опора рядом» помог уже более чем 20 семьям, сообщило ОТР.

Местные жители берут детям ходунки, механические коляски и инвалидные кресла. Отмечается, что срок аренды оговаривается лично. Как правило, это период от нескольких месяцев до года. Инициатором проекта стала врач-невролог Елена Степанова.

«Первый месяц активно люди приносили, сдавали. У нас было около 30 с чем-то технических средств реабилитации. Мы не успевали даже записывать оформлять. Некоторые даже просто оставляли на проходной без оформления, активно уже разобрали», — рассказала Степанова.

По ее словам, в прокат часто желают взять опоры для стояния и сидения. В магазинах они стоят немалых денег, а дети вырастают очень быстро.