Общество 02 января 2023, 18:17 Бесплатный проезд в общественном транспорте предложили ввести для школьников зимой Депутат Власов предложил ввести зимой бесплатный проезд в транспорте для школьников РИА «Новости»

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Министерству транспорта РФ предложили рассмотреть идею сделать бесплатный проезд для школьников в зимний период. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, сообщило РИА «Новости».

Власов уже направил обращение на имя главы министерства Виталия Савельева. В нем он попросил рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда в общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ зимой.

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Депутат напомнил, что весной 2021 года в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из транспорта детей в возрасте до 16 лет, если у них нет билета или они не могут оплатить проезд.

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Однако, подчеркнул Власов, в СМИ периодически появляются публикации о том, что сотрудники общественного транспорта нарушают это правило и требуют от детей выйти, если те не оплатили поездку.

По словам автора обращения, подобные случаи происходят как раз в период холодной погоды, что может представлять опасность для безопасности и здоровья детей.