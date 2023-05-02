Общество 02 мая 2023, 11:03 Бесплатные технические кружки для детей предложили создать в Госдуме

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением восстановить бесплатные секции технического моделирования для школьников. Об этом написал RT.

По его словам, в советский период кружки моделирования радиоуправляемой техники популяризировали инженерное и конструкторское искусство среди молодых людей. Он также отметил, что если в больших городах такие секции существуют на платной основе, то в малых городах их может не быть вовсе.

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«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания федеральной сети бесплатных технических секций моделирования», — написал в своем обращении депутат.