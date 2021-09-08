Бесплатные профессиональные корты детям. ПСБ откроет три новых Центра уличного баскетбола в регионах

В Волгограде, Тюмени и Чебоксарах до конца года откроются бесплатные Центры уличного баскетбола. Промсвязьбанк строит их в городах России в рамках социального проекта «ПСБ — Детям». Его цель — дать возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях.

Промсвязьбанк вместе с Российской федерацией баскетбола продолжает развивать Первый всероссийский спортивный проект «ПСБ — Детям». В результате общей работы до конца 2021 года в Волгограде, Тюмени и Чебоксарах появятся три новых Центра уличного баскетбола. Об этом директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц рассказал в ходе IX международного форума «Россия — спортивная держава» в Казани.

«ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах, поддерживает спортивные мероприятия, федерации и профессиональные спортивные клубы, а также популяризирует культуру массового спорта среди сотрудников и жителей России», — отметил Бегунц.

В Центрах уличного баскетбола могут заниматься все желающие абсолютно бесплатно — они открыты как для любителей, так и для профессионалов. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подчеркнул, что такие инициативы очень нужны российским городам.

«Спрос на развитие спортивной инфраструктуры есть. Помню, когда мы были детьми, то постоянно выходили на уличные площадки. Но тогда не могли и подумать, что у нового поколения появится возможность играть на таких профессиональных кортах», — добавил Кириленко.

Все Центры уличного баскетбола соответствуют регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА) — на них можно проводить как международные соревнования, так и простые тренировки или игры со свободным посещением. В каждом Центре есть не только баскетбольная площадка три на три, но и площадка для стритбола, трибуны для зрителей, тренажеры в зоне воркаута.

«Уличный баскетбол остается единственным видом спорта, который дает спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально „со двора“. Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Поэтому мы видим огромный потенциал в проекте», — приводит ТАСС слова Рубена Бегунца.

Первый Центр уличного баскетбола Промсвязьбанка совместно с Российской федерацией баскетбола открыл в октябре 2020 года в Туле, сообщало издание «Яр.Новости». Такое обновление городской среды должно не только приобщить молодежь к спорту и здоровому образу жизни, но и подготовить новый спортивный резерв, помочь развитию баскетбола в регионе. Следующая площадка открылась в Новомосковске.

В июне 2021 года Рубен Бегунц совместно с администрацией Калининградской области открыл в столице региона самый крупный в России Центр уличного баскетбола на территории стадиона «Калининград». Площадка в 4,5 тысячи квадратных метров позволяет играть командами пять на пять, то есть полноценным составом, как на классических соревнованиях, и открыта для любителей этого вида спорта круглый год.

До 2025 года в планах ПСБ открытие еще порядка 35 новых центров такого формата в разных городах страны.