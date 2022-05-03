Бесплатные юристы станут доступнее для жителей регионов России

Жители российских регионов смогут получить помощь мобильной группы юристов. Их услуги будут бесплатными, отметили в Правительстве России. Представители ведомства рассказали об этом в Telegram-канале.

«Мобильные офисы отправятся в труднодоступные и отдаленные населенные пункты. Они будут использоваться в том числе при чрезвычайных ситуациях и на местах происшествий», — написали они.

Правительство закупит 19 передвижных офисов. На закупку таких автомобилей выделят почти 100 миллионов рублей. Внутри машин оборудуют рабочие места для юристов. Передвижные офисы смогут посетить и маломобильные россияне: пространство оснастят специальными ступенями для инвалидов. Внутри каждого офиса установят бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.

Авторы официального Telegram-канала Правительства РФ отметили, что в прошлом году ведомство закупило 30 мобильных офисов. Ими уже пользуются региональные юристы.