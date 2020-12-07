Бесплатные ясли-сады при университетах предложили открывать для детей студентов

Открытие детских садов при вузах помогло бы молодым родителям, которые учатся в учебных заведениях. В Госдуме назвали похвальным стремление студентов создать семью еще во время учебы.

Инициативу о создании яслей-садов при институтах и университетах описал в своем обращении на имя главы Минобрнауки депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Само желание создать семью в таком молодом возрасте в нижней палате парламента сочли похвальным стремлением. Однако многие пары попадают в затруднительное положение при появлении детей. Иногда при вузах есть детские сады, услугами которых могут воспользоваться как сотрудники, так и студенты. Но в большинстве случаев студентам негде оставить ребенка на время учебы.

«Прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях», — написал Сухарев.

Депутат заметил, что такие сады должны быть бесплатными для студентов-очников, которые учатся как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе.