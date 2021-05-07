Бесплатные фитнес-парки откроют во всех регионах России

Фитнес-парки под открытым небом появятся на всей территории России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Национального фитнес-сообщества

По данным Общественной службы новостей, на всех площадках установят профессиональные тренажеры. Их посещение будет бесплатным. Идея такой инициативы принадлежит Вячеславу Максюте, обладателю титула «Сильнейшего человека России».

Первую такую площадку откроют в Саратове 1 июня. Одновременно заниматься там смогут 45 человек. В день посетить фитнес-парк смогут около 3000 человек.