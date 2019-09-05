Бесплатные экскурсионные туры по Подмосковью организовали для химкинских пенсионеров

Пенсионеры Химок теперь могут ежедневно ездить в бесплатные экскурсионные туры по Московской области в рамках уникального проекта «Добробус».

Источник фото: телеканал «360»

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Первая поездка состоялась пятого сентября. Экскурсионная группа в составе сорока человек отправилась в музей-усадьбу «Архангельское». Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично приехал проводить туристов. Он отметил, что в дальнейшем экскурсии можно будет организовывать не только по Московской области, но и за ее пределами. Все зависит от желания химчан.

Власти, в свою очередь, создали необходимые условия для комфортных поездок на длительные расстояния — абсолютно новый, современный автобус, где есть туалетная комната, а во время остановок можно будет выпить горячий чай. Кроме того, в поездке действует система «все включено». Участникам экскурсии выдают утренние сухпайки и бесплатные обеды по окончании поездки.

«Все экскурсионные программы мы будем составлять из пожеланий наших жителей. Готовы рассмотреть любые предложения, ведь мы не привязаны абсолютно ни к чему, так что сможем поехать, куда захотим: и в Москву, и в Санкт-Петербург», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

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Проект «Добробус» — это программа, которая реализуется по инициативе главы города Дмитрий Волошина. Для того чтобы записаться на экскурсию, достаточно всего лишь позвонить в управление соцзащиты по телефону 8-495-572-30-97. Можно выбрать любую удобную дату и место отправления: Новые Химки, Подрезково, Сходня или Левый Берег.

«Проект мы начали реализовывать не так давно, не ожидали, что будет столько желающих. Например, на первый рейс группа из сорока человек была сформирована буквально за несколько дней, уже даже есть запись и на другие даты», — рассказала руководитель отдела социальных технологий Управления социальных коммуникаций администрации Химок Евгения Александрова.

Автобус будет выезжать каждый в десять утра из разных микрорайонов города. Планируется, что приезжать обратно транспорт будет около пяти вечера. Подобных проектов нет ни в одном муниципалитете Подмосковья.