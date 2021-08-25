Бесплатные экскурсии по столице запустила Москомархитектура

Председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская рассказала о запуске цикла экскурсий по городу «Архитектура Москвы сегодня и завтра». Об этом сообщила «Русская планета».

Отмечается, что программа приурочена к 30-летию Москомархитектуры. Она включает восемь бесплатных экскурсий, которые пройдут с 28 августа по 16 октября. В рамках мероприятия будут показаны новостройки последних лет, промышленные территории, спортивные объекты, новые парки и набережные, центр города и другие локации.