Бесплатные автобусы запустят для участников акции «Наш лес»
Так, в Одинцовском городском округе будет выделено 10 автобусов большой вместимости из семи филиалов предприятия (ЛиАЗ -5250, ГолАЗ-6228 и другие). Перевозить участников акции будут бесплатно.
Кстати, сотрудники компании «Мострансавто» присоединятся к акции «Наш лес. Посади свое дерево». В прошлом году более 300 работников посадили новые кустарники и деревья в разных муниципалитетах Подмосковья.
Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в ПодмосковьеПодробнее
Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит ежегодно с 2013-го. Она направлена на сохранение лесного фонда региона. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона жителей Московской области.
В этом году высадят свыше 70 тысяч деревьев и кустарниках на тысяче участках региона. А на землях лесного фонда — более 540 тысяч елей и сосен.