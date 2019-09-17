Бесплатные автобусы запустят для участников акции «Наш лес»

21 сентября в Московской области пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево». Для перевозки участников выделят комфортабельные автобусы, сообщила пресс-служба компании «Мострансавто».

Так, в Одинцовском городском округе будет выделено 10 автобусов большой вместимости из семи филиалов предприятия (ЛиАЗ -5250, ГолАЗ-6228 и другие). Перевозить участников акции будут бесплатно.

Кстати, сотрудники компании «Мострансавто» присоединятся к акции «Наш лес. Посади свое дерево». В прошлом году более 300 работников посадили новые кустарники и деревья в разных муниципалитетах Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье Подробнее

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит ежегодно с 2013-го. Она направлена на сохранение лесного фонда региона. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона жителей Московской области.

В этом году высадят свыше 70 тысяч деревьев и кустарниках на тысяче участках региона. А на землях лесного фонда — более 540 тысяч елей и сосен.