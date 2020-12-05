Бесплатное такси для пациентов с подозрением на ковид запустили в Коми

В Сыктывкаре заработало бесплатное такси для пациентов с подозрением на коронавирус. Машины отвезут их в поликлинику на прием к врачу, а затем доставят обратно домой. Вскоре такая система заработает также в Ухте и Воркуте.

Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба.

«У нас заработало бесплатное такси для подвоза пациентов, это инновационная система, мы первые в стране это запустили. С 1 декабря в Сыктывкаре мы наняли 20 машин такси по договору, они работают по вызовам с кол-центров в поликлинике», — отметил он.

Уйба рассказал, как работает система: когда пациент с подозрением на коронавирус звонит в кол-центр, чтобы вызвать врача на дом, оператор узнает его самочувствие. Если состояние больного удовлетворительное, ему предлагают самостоятельно прийти на прием в поликлинику, и отправляют за ним бесплатное такси.

Глава республики подчеркнул, что все водители прошли специальный отбор. Пациентов возят здоровые молодые ребята, которые не имеют хронических заболеваний. Сотрудники заинтересованы в такой работе, им обеспечили хорошую ставку. Водителей более старшего возраста решили не брать, чтобы не подвергать их здоровье опасности.

В Сыктывкаре специально зля пациентов с подозрением на ковид, ОРВИ или грипп работает отдельная поликлиника. Там организовали два разных вход: один для тех, кто подозревает у себя коронавирус, второй — для остальных пациентов.