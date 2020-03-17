Бесплатное приложение для консультации с врачами появится в России

Россияне с 23 марта смогут бесплатно проконсультироваться с врачами онлайн. Мишустин анонсировал специальное приложение для общения с медиками.

«Договорились со Сбербанком, что с понедельника (23 марта — прим. ред.) смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям в первую очередь бесплатно воспользоваться консультацией врача», — приводит РИА «Новости» слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава Кабмина доложил российскому президенту Владимиру Путину во время встречи в информационном центре по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, что Сбербанк оплатит консультации профессиональных терапевтов. Они будут всегда на связи, и любой желающий сможет задать врачам свой вопрос.

После этого Путину продемонстрировали пробный сеанс связи. Сейчас всю информацию по коронавирусу в России и мире соотечественники могут узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

По последним данным, медики зафиксировали 93 случая заражения 2019-nCoV в России. Пять человек выздоровели. Более 116 тысяч человек прошли обследование на коронавирусную инфекцию. Власти РФ предприняли все необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить распространение вируса. Работодатели массово отправляют людей по домам, под запретом проведение мероприятий с участием большого количества людей.