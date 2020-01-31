Бесплатное питание вернется в начальные классы России уже в 2020 году

Бесплатное питание для школьников вернется в регионы России уже в 2020 году. Им обеспечат учеников 1-4 классов.

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию уделил особое внимание помощи семьям с детьми. Он подчеркнул, что в начальные школы необходимо вернуть бесплатное питание в кратчайшие сроки.

Регионы серьезно восприняли слова главы государства — уже с 1 сентября 2020 года в школах появится бесплатное питание для учеников младших классов. Расходы поделят между собой федеральный, региональный и местный бюджеты. Для каждого региона сумма отличается — в Башкирии на горячее питание для 1-4 классов нужно 2,5 миллиарда рублей, а в Якутии — около 500 миллионов.

В Подмосковье бесплатные обеды для младшеклассников сэкономят около 12 тысяч в год. Родители смогут потратить эти деньги на поощрение детей за хорошую учебу — ведь регион занимает второе место по качеству образования. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину во время их совместного визита в Центр управления регионом в Красногорске.