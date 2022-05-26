Ветераны Великой Отечественной войны до конца года смогут бесплатно ездить на такси

Ветераны Великой Отечественной войны смогут до конца бесплатно ездить на такси. Программу запустил оргкомитет «Наша Победа» Минцифры вместе с властями российских регионов и перевозчиками такси.

С ветераном смогут поехать сопровождающие их родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека, рассказали в пресс-службе министерства.

Обратиться за услугой смогут инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва во время ВОВ и люди, работавшие на ПВО в военные годы.

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник. Для этого нужно будет позвонить по телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветерану.

Если ветеран не знает номера соцработника, он все равно сможет воспользоваться услугой: работники социальной службы самостоятельно свяжутся с ним до 10 июня и помогут с заказом поездок.

Сотрудники соцзащиты получат от Минцифры доступы в специальные личные кабинеты, чтобы создавать заявки на поездку для ветерана. Там нужно будет указать маршрут следования такси, после этого на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с временем подачи и госномером машины.