Общество 09 июля 2023, 08:27 Бесплатно давать землю россиянам после 10 лет брака предложили в Госдуме Российским семьям предложили бесплатно давать землю после 10 лет брака РИА «Новости»

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В Госдуму внесут законопроект о предоставлении бесплатной земли российским семьям с детьми после 10 лет брака, инициатором выступила партия ЛДПР. Об этом написал ТАСС.

«Депутаты предложили выдавать земельные участки для жилищного строительства россиянам, имеющих детей и состоящих в браке свыше 10 лет», — говорится в сообщении.

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Предположительно, в течение 30 дней кабмин выдаст свое заключение, после чего проект поправок внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Лидер фракции Леонид Слуцкий отметил, что инициатива направление на развитие малоэтажной застройки вне черты городов.

«Нам нужно перейти к малоэтажному строительству и современной усадебной застройке от бесконечных человейников и бездумной урбанизации», — сказал он.

Слуцкий отметил, что эта мера поможет развивать всю территорию России, а не только мегаполисы. Также он уточнил, что выделенный земельный участок перейдет в распоряжение всех членов семьи, в том числе детей.