Бесплатная цифровая библиотека появилась в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга могут посетить бесплатную цифровую библиотеку «Гоголь». Об этом сообщила газета Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Правительства города.

Она находится в пространстве «Брусницын» и представляет из себя арт-объекты в виде трехметровых книг. Чтобы взять литературу, посетитель должен отсканировать QR-код, который размещен на арт-объектах. Для начала чтения необходимо зарегистрироваться в библиотечной системе Красногвардейского района.