Бесплатная связь для врачей

Многие врачи, которые борются с коронавирусом, уже несколько недель не видели близких. Большинство медработников работает сутками. Чтобы уберечь родных от возможного заражения — некоторые даже живут отдельно. Общаться приходится только по телефону. Специально для врачей и медперсонала МТС разработал льготный тариф.

В пакет входит 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS, безлимитные звонки на номера внутри сети и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. В течение трех месяцев платить за него не нужно.

Льготы не исчезнут и потом: тариф останется выгодным и будет стоить 200 рублей в месяц. К тарифу уже начали подключать более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц Москвы, Татарстана, Самары и других регионов.