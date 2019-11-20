До конца ноября этого года состоится запуск первых двух диаметров МЦД. Они позволят жителям Москвы и Подмосковья сэкономить на дорогу большое количество денег. Это удастся сделать за счет фиксированной стоимости проезда в зонах, а также благодаря возможности бесплатной пересадки на метро. О том, как получить все привилегии МЦД рассказала «360» руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

«Бесплатная пересадка будет для всех пассажиров, у которых есть карта „Тройка“ на метро, МЦК. В течение 90 минут можно будет пересесть без каких-либо проблем. Единственный момент, который необходимо будет помнить нашим пассажирам — нужно свою карту „Тройка“ валидировать не только на вход, но и на выход. Это обязательно — если не провалидировать, карту могут заблокировать, поездки не спишутся, ничего не отобразится», — пояснила она.

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Лапушкина подчеркнула, что сумма за поездку спишется лишь один раз — после выхода на нужной вам станции МЦД. При пересадке на метро платить больше не придется.

Эксперт также рассказала о стоимости проезда в новом наземном транспорте. Два диаметра, которые соединяют Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, делятся на три зоны — центральную, пригородную и дальнюю.

«В центральной зоне стоимость составит 38 рублей, в зоне пригорода — 45 рублей, а в дальней — 45 рублей плюс 23 рубля за каждую последующую пригородную зону. Эти 23 рубля — это тарифная система перевозчика ЦППК, действует уже не в границах МЦД, а за его границами. Соответственно, зона пригорода — это граница МЦД. Это наши Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск», — пояснила она.

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