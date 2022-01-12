Беспилотное такси появится в России в 2022 году

Российское правительство устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР). В рамках последнего в стране будут запущены беспилотные такси. Об этом сообщили «Ведомости». В настоящее время ведется финальная доработка текста, публикация программы намечена на январь 2022 года.

В Москве первые беспилотники могут появиться на дорогах уже в феврале. Правда, пока только в районе Ясенево и с контролером в салоне. Как сообщили в компании «Яндекс», которая займется такими перевозками, точная дата запуска пока не определена. Также тесты, помимо 18 улиц столицы, продолжатся в Сколково, Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае.

Беспилотное такси ничем не будет отличаться от стандартного автомобиля, но на крыше у него будет вмонтировано небольшое устройство, включающее три лазерных радара, сканирующих обстановку на 360 градусов, пять камер, антенны GPS, спутниковую навигацию и мобильную связь. На корпусе автомобиля установят знак в виде белого треугольника с черной буквой «А». Внутри салона разместят телефоны техподдержки.

Когда беспилотники отправятся в массвое использование, покажут результаты эксперимента.